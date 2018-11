Tutto su Ombre Lunghe 2018

La terza edizione di Ombre Lunghe si svolgerà dal 13 al 15 dicembre, come sempre a Bologna, in una pluralità di luoghi cittadini (Atelier Sì, AngelicA – Centro di ricerca musicale, Galleria Narkissos e Mint Sound): “ambient, elettroacustica, techno destrutturata, arti visive e performative”, dice il comunicato stampa, proposti da artisti italiani e stranieri: Polonius (ArteTetra), Nadine Byrne, Voronoi, il batterista “aumentato” Andrea Belfi, Evitceles, i tre dell’etichetta dance No Symbols (Beneath, Laksa e Gigsta), Silvia Kastel, Nkisi (Melika Ngombe Kolongo, appena apparsa sulla mixtape di Mumdance), Ossia (dub – Blackest Ever Black), Init State e Quarto Mondo.

Ateliersi, in via San Vitale 69, ospiterà il 30 novembre un’anteprima con l’americano di origini cinesi bod [包家巷] (Knives Records e con un ep in uscita il 7 dicembre su Danse Noire di Aisha Devi) e il dj e produttore con base a Berlino e New York Dj Richard (White Material, Dial Records).