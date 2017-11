TRUPA TRUPA, Jolly New Songs

Ci siamo occupati di questa band polacca già in occasione dell’uscita di Headache. Ora è la volta di Jolly New Songs, album un pelo diverso rispetto al precedente, che mostra un tono più deciso negli arrangiamenti e che i ragazzi stanno spingendo con grande convinzione in giro per l’Europa, infatti le etichette che lo pubblicano sono diverse tra loro e di diverse nazioni. Colpisce in particolare l’apertura di “Against Breaking Heart Of…”, una prova pop dalle tinte noise con organo in evidenza che è piazzata lì giustamente per far subito colpo, ma non sono da meno gli strani ricami chitarristici in odore di Beatles di “Coffin”, la saettante melodia della title-track, le distorsioni e le deviazioni della notevole “Mist” e le voci gregoriane della sacrale e quasi horror “Love Supreme”, un vero e proprio esperimento psych-pop, riuscito peraltro. Dopo vari ascolti si arriva fino alla ballata finale “To Me” con la sensazione di avere a che fare con un pugno di canzoni interessanti e oneste, e tanto può bastare.

Jolly New Songs by Trupa Trupa