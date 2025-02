TRISTAN DA CUNHA, Live At Punctum [+ full album stream]

Hidden Sea è stato un disco di svolta per Francesco Vara (chitarra ed effetti) e Luca Scotti (batteria): l’altr’anno ho descritto quell’album uscito per Dissipatio come profondo, buio, atemporale. Per capirci meglio tra nerd, è l’incontro del post-rock con l’isolazionismo e le tecniche estese in ambito percussioni. Questa registrazione dal vivo al Punctum Krásovka di Praga del settembre scorso restituisce lo stesso abisso minaccioso ascoltato sullo stereo di casa, dato che i primi 5 pezzi provengono da lì. Interessante, però, vedere come nel corso del live i Tristan Da Cunha risalgano alla luce appoggiandosi alla loro discografia precedente. Prima eravamo scesi in fondo all’oceano, progressivamente, poi, ci siamo trovati a contemplare un paesaggio terrestre immenso e desolato. Mi ero chiesto subito se dal vivo i miei due amici sarebbero riusciti a riprodurre Hidden Sea e mi ero anche chiesto come diavolo avrebbero potuto legarsi alla discografia precedente. Ora so che hanno vinto loro tutte le sfide e le sfighe. Buon ascolto.

P.S.: i Tristan Da Cunha sono stati anche protagonisti della nostra compilation fantascientifica. Vi embeddiamo lo streaming sotto a quello di Live At Punctum.

Dovete comprare Live At Punctum qui.

Se vi rimangono soldi, la nostra compila è qui.