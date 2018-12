TREES, Trees

I Trees provengono dalla Finlandia e – a differenza di altre formazioni che incidono per Svart – cantano in inglese. In effetti traggono ispirazione dal folk americano degli anni Sessanta e seppure il fatto di non ricorrere al loro idioma li privi del fascino di altri colleghi, questa scelta rende la loro proposta maggiormente fruibile da parte di un vasto numero di ascoltatori. Hanno già inciso un ep intitolato Daydreams (2017) e con questo album omonimo ne ampliano le possibilità espressive, per mezzo di una manciata di canzoni intimiste e ricche di atmosfera. Le loro composizioni sono sospese tra la tipica forma ballata e un’appena accennata pulsione rock. Le due componenti si intersecano tra loro e sono sorrette dalle linee vocali di Santeri Vänttinen, dolci e disincantate come richiesto dalle atmosfere create da Joose Keskitalo (chitarra), Teemu Muikku (basso) e Jani Lamberg (batteria). Tra i solchi dei brani proposti affiora la tendenza a intessere trame cullanti e quando le cose si fanno lievemente aspre, le armonie vocali (“Wherever You May Be)”) contribuiscono a creare un tratto d’unione tra le diverse canzoni. Hanno anche girato un video per “Out In The Open”, che è forse l’episodio più spensierato e dinamico incluso nell’album. Da scoprire.

Tracklist

01. Lovers

02. Tomorrow Decides

03. Scarlet Letters

04. Like a Tombstone

05. Wherever You May Be

06. Indian Summer

07. Waltz

08. Out In The Open

09. Forest

10. A New Day