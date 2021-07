Tre puntate di Area Contaminata (79, 80, 81)

Techno, ambient e molto altro.

Suoni techno caratterizzano l’episodio #79 di Area Contaminata. Focus sulle ultime produzioni della Axis, storica label di Jeff Mills. A completare la puntata, i nuovi lavori di Function, Daniel Avery, Donato Dozzy e, in chiusura, la ristampa dell’album d’esordio di Kenny Larkin, uscito originariamente su Warp nel 1994 e considerato uno dei capolavori della seconda ondata della techno di Detroit.

Playlist

Millsart – Breaker Breaker One Nine

The Paradox – Super Solid

Jeff Mills – The Séance

Daniel Avery – Endless Hours

Function – An Optical Illusion Of Consciousness

Donato Dozzy – Le Confort Electronique

Kenny Larkin – Tedra

La puntata #80 di Area Contaminata è interamente dedicata novità ambient con artisti quali: Blak Saagan, Alessandro Cortini, Kevin Richard Martin, Loscil, The House In The Woods, Biosphere, Rainforest Spiritual Enslavement.

Playlist

Blak Saagan – Convergenze Parallele

Alessandro Cortini – Fiamma

Kevin Richard Martin – Together Again

Loscil – Vespera

The House In The Woods – Spectral Corridor Part 1

The Sigh Of Relief – Debris Field

Biosphere – Angel’s Flight

Rainforest Spiritual Enslavement – Monuments In Easter Island

Episodio #81 di Area Contaminata dedicato a novità, ristampe e compilation in ambito coldwave, industrial, darkwave e post-punk.

Playlist

Hard Corps – Porte Bonheur (Lucky Charm)

De Ambassade – Niet Van Mij

Regis – Clean Air

Privat – Die Kassette

Screamers – Punish Or Be Damned

Snapped Ankles – Undilated Lovers

Whispering Sons – Vision

Qlowski – To Be True

Girls In Synthesis – …But Still You Wanted More

Moin – Lungs