Tre dischi rap? Forse (Rkomi, Nerone, Ketama126)

Colgo l’occasione di alcune uscite discografiche contemporanee per scrivere di quanto stia succedendo ancora fra i dischi dei rapper italiani, prendendo in esame decrescendo., Penkiller e 33, le ultime produzioni rispettivamente di Rkomi, Nerone e Ketama126. Due produzioni milanesi e una romana, per artisti pressoché coetanei.

Decrescendo. è il quinto album di Rkomi, che in meno di dieci anni di pubblicazioni non ha avuto paura di rischiare, passando dalle rime strette di Dasein Sollen al pop contemporaneo di Taxi Driver, uscendone coerente con sé stesso e lasciando che fosse il pubblico a cambiare attorno alle sue uscite discografiche.

Decrescendo., con una foto di copertina del periodo dell’asilo o delle elementari, nella quale è proprio Mirko a essere senza sorriso, inizia forse con quello che è il suo pezzo migliore: una ballata sofferta al pianoforte dove il rapping segue un ritmo incalzante fino a fermarsi, come chi si ritrova a guardare una foto di famiglia che risveglia i ricordi più dolorosi. “Dirti No”, prodotta da Shablo e con Dargen D’Amico fra gli autori, ti si attacca addosso: è un pop urbano che più radiofonico non potrebbe essere e che porta con sé un’auto-narrazione che si allontana da quella esaltatrice del mondo rap, svelando diverse fragilità. Ci sono i tormenti da successo in “Non C’è Amore” con Lazza e l’impressione di poter abbindolare potenziali partner adolescenti in una “Senza Di Te”, corroborata dalla penna di Tormento in fase di scrittura. L’ascolto è complicato per un disco che è diretto a un target giovane, ma che per raggiungerlo utilizza tecniche e capacità che confermano Rkomi come penna e performer con un potenziale da KO. L’ascolto arriva a “Vorrei” (con Ernia), che guarda al passato e dimostra capacità di elaborare senza troppi fronzoli la propria vita, facendosi forti con tecniche differenti e complementari, così come “Apnea Da Un Po'”, simile per concetti e tiro. Meno impattante il brano scritto insieme a Tedua, mentre “Interferenze” è l’Rkomi più orecchiabile, con Shablo alla produzione e un brano che tranquillamente potrebbe essere ascrivibile al pop ed è una potenziale pulce nell’orecchio, al contrario di una “Veleno” sempre insieme ad Ernia che esce sfocata e fuori giri. Per fortuna basta un “Interludio” a lasciarci a bocca aperta fra atmosfera claustrofobica e tecnica nelle rime, compresse e oscure, pur riuscendo Mirko a muoversi in maniera rilassata. Un altro duetto con Nayt in “10 Secondi”, un’altra piano ballad, per un disco che oscilla fra diversi tronconi fatti per Rkomi, nel quale riesce a muoversi con buia grazia e dimestichezza, anche se a tratti il ritmo soffre delle scelte, a dispetto del titolo, completamente coerente. Sintesi significativa anche quella di “Oh Gio”, con purtroppo uno scheletro rock che di tanto in tanto “impesta” i dischi del rapper di Calvairate. Di Bresh in “Brutti Ricordi” non resta granché per una produzione che alterna momenti estivi a chiusure sofferte senza però approfondire molto: una promessa. Siamo ormai arrivati con Izi in “Orfani”, dove ancora una volta la retorica ritrova un suo senso d’essere dipingendo immagini importanti dei due. “Solo Gli Amanti Sopravvivono” riprende Jim Jarmusch alzando il ritmo al brano sanremese, “Il Ritmo Delle Cose”, che funziona oggi come allora e che illumina Mirko come cantante pop mai scontato (godendo della collaborazione con Matteo Pierotti, penna già passata per X-Factor sotto le sembianze di Matteo Alieno). Poi è di nuovo un ritorno all’infanzia a chiudere il cerchio di un disco che sembra più un film della propria storia, fra tentativi, proiezioni, traguardi e ricordi. Un disco pop contemporaneo e mainstream che può essere ascoltato dall’inizio alla fine, cercando fra le rime di Rkomi quanto più aderente alla propria visione.

Punto e a capo. Siamo in Penkiller e Nerone ha già iniziato a menare nelle vesti di macellaio/chirurgo in questo seguito di Maxtape di 4 anni fa (senza contare il notevole Brava Gente condiviso con Ensi). Voce grossa, rime grasse, stazza, un gusto nelle produzioni che garantisce ritmo e sostanza. Nerone, freestyler di prim’ordine, si trova a suo agio nell’aggredire la propria vittima designata con immagini e stile; del resto, descrive Penkiller come l’arte di uccidere gli altri curando sé stessi. L’uptempo della title-track lo manda in orbita, poi si mette a ricalcare pochi semplici concetti ne “Il Più Grosso”, blues che brucia sotto le rime e immagini fra carceri e autostima. In “Big Show” lascia entrare nel suo mondo il sodale Ensi e Gemitaiz, Milano-Torino-Roma che mostrano i muscoli grazie a rime affilate e pesanti. “Emmei 2” è sofferta, fra pianoforte e introspezione a svelare una crescita personale e generazionale. Dopo l’endorsement di Sara Penelope Robin ci si fionda in una splendida “Contronatura”, dove ciò che dovrebbero essere ovvietà vengono ribadite con mano pesante e una frase – “col cubo degli altri son tutti Rubik” – che vorrei incorniciare per la sua bellezza. Poi Salmo e Jake La Furia per delle “Costolette” in un insieme di qualità e stile. L’impressione è che Nerone sia sempre a proprio agio e la voce grossa sia coerente fra personaggio, penna e persona. “Pezzi Di Noi” declina un brano toccante in un corpo pop e orecchiabile, che sorprende per la freschezza e la doppia lettura. Con Shari e Dani Faiv continua sull’onda e mantiene alto il sole in “Loser”, con un umore da big band e la sensazione di aver raggiunto il centro nevralgico del disco. “Che Palle” sfrutta il groove, Nitro e Jack The Smoker per un brano che spinge all’headbanging tanto è pieno di ganci ed elastico. Nonostante i minuti, Nerone riesce a tenere dritto il disco con brani a intercalare in una narrazione fra il personale e la proiezione; i featuring di Hertman e Madman sono funzionali ai brani che li ospitano, sui quali ad uscirne però è lo stile del rapper milanese, che riesce a essere ferro e piuma, gradasso in “Whatsapp Audio” e visionario in “Mi Tieni” insieme a Le Winter, altra voce profonda ed intensa. Siamo ormai alla chiusura e di certo possiamo confermare Nerone come una delle voci più massicce della scena attuale e Penkiller come album sfaccettato e riuscito.

Ketama126 torna giocandosela sulla cristologia, con un disco titolato “33” e un intro che fra parentesi segnala “resurrezione”. L’iniziale “Luna Chiara” rivela già la forza del tutto (preventivata tramite il singolo “La Caciara”), ovverosia l’unione fra il suono folk romano e il rap di Ketama126, che ormai da anni si è ritagliato a ragione uno spazio importante nella scena nazionale. Del resto, Franco Califano è un faro e Ketama ha coraggio e personalità a sufficienza; basta ascoltare la title-track, che unisce suono latino e città eterna senza che risulti nessuna forzatura. In tutto questo il fatto che Ketama126 sia credibile mentre – appunto – va pericolosamente vicino al latino come in “Balla Da Sola” è quasi inspiegabile, mentre, come ho già avuto modo di dire anzitempo, “La Caciara” è un brano enorme, fra rioni popolari, rogna e stile inserito in un disco che sceglie di percorrere una strada tutt’altro che rivoluzionaria, anche se sorprendente per un artista come lui, che ha saputo focalizzarsi su brani semplici e incisivi, sostenuti musicalmente da uno stuolo di strumentisti all’altezza e risultando credibile. 33 è un bel disco di canzone romanesca declinato da un cantante che in questi anni ha provato anche ad esprimersi in un altro modo, ma che semplicemente ha in sé questo alfabeto e questa poetica.

Con 33 Ketama126 potrebbe legittimamente avvicinarsi a una fascia d’ascoltatori che finora lo hanno snobbato e in un anno come questo che ha visto il tentativo di un altro rapper di ricollegarsi in diretta sanremese a questo tipo di musica, farlo dalla prima all’undicesima traccia di un disco personale vuol dire tanto, tanto più che la chiusura in cassa dritta di “Fiori Trasteverini 2025” è francamente irresistibile. Per chi volesse avere un altro lato di Piero Baldini, al sesto album in grado di rischiare mettendosi in gioco in un mondo nuovo, 33 è un disco sicuramente da ascoltare. Di più non possiamo dire al momento, sarà da capire se l’annata potrà essere brillante quanto quella del capostipite cristiano, comunque vada in fondo: “… de qualcosa ce tocca morì / se l’è cercata sto povero scemo poi scrivono RIP”.