Tre dischi con Joke Lanz

Il basilese Joke Lanz da circa 40 anni semina sgomento e poesia nelle sue produzioni, che lo hanno visto prima nello storico Schimpfluch-Gruppe insieme a Rudolf Eb.er, Dave Phillips, Marc Zeier e Daniel Löwenbrück, poi solista come Sudden Infant. Prendiamo di seguito in esame le ultime tre produzioni che lo vedono coinvolto, dove fra duetti ed escursioni solistiche dedicate all’Art Brut diventa esercizio giocoso e stimolante tracciare qualche linea all’interno del suo percorso artistico.

JOKE LANZ & THOMAS REHNERT, Combination Without Repetition



COMBINATION WITHOUT REPETITION by Joke Lanz and Thomas Rehnert

Oggetto d’arte e vinile in edizione super limitata (le ultime 8 copie sono vendute tramite il bandcamp degli artisti per 400 franchi svizzeri), Combination Without Repetition vede insieme Joke Lanz e il batterista berlinese Thomas Rehnert. I due, grazie all’incrocio fra batterie, giradischi e sistemi modulari analogici, mettono in scena due lunghe suite che sembrano essere la versione noise e meno addomesticata dei Looney Tunes. Già, perché nell’iniziale “VARIATION” i rumori e gli scontri veri e propri fra gli strumenti sembrano essere in grado di animarsi prendendo una buffa vita, sconquassati e dinamici. Il suono è materico, mai scontato né superfluo, semplicemente scintillante in una resa audio fantastica che ci porta all’interno di uno scambio, di un dialogo del quale non comprendiamo parole e intenzioni e dal quale usciamo ubriacati. “PERMUTATION” è ancor più grassa e par di sentire la sonorizzazione di unguenti stretti e schiacciati da enormi tubi. I suoni che compongono questa tavola randomica sono assolutamente melodici, curiosi e simpatici, ma soprattutto non annoiano, montati e prodotti perfettamente da due musicisti che tirano su uno spettacolo impossibile da non seguire. Nella seconda metà del brano entrano a farsi sentire anche alcune voci che smorzano un pochino l’alienità sonora, ma la potenza espressa è molta, tanto che al termine delle ostilità l’impressione è quella aver evitato di finite in una rissa fra Taddeo e Bugs Bunny.

JOKE LANZ & SOPHIE AGNEL, Ella



Ella (2025) by Sophie Agnel & Joke Lanz

In Ella, invece, è la pianista Sophie Agnel ad accompagnarsi a Joke Lanz, lasciando inalterata la propensione a suoni fumettistici, ma ampliando il panorama grazie a un sornione tocco jazz che riesce a guidare il disco in un saliscendi emotivo. Ella è un disco con il passare dei minuti si inombra, trasformando in quasi minacciosi gli attacchi del piano, come se ci stesse presentando di fronte a sé un futuro impossibile. Il tocco puntuale di Sophie viene gravato dalle incursioni di Joke e insieme si lanciano in un’oscurità torbida in “Sporadic Burst Of Simpathy”. “Her Foot In The Swamp” sembra contorcersi su sé stessa mentre “Alone With The Clock” pare svolgersi autonomamente, con gli strumenti ormai rodati e indipendenti dalle mani dei musicisti. Un disco dove il ruolo fra il condotto ed i conduttori si confonde, dove pazzie contenute sembrano avere uno swing interiore come in “Illusion Of The World”. Nel finale i brani si fanno più strutturati e lunghi, quasi come tutti stessero spremendo fuori da sé le energie, a brancolare in una voluta ambient-noise come in “Tulips & Chimney”. La chiusura è insieme summa e coronamento di un lavoro curioso, allo stesso tempo antico e nuovo, fascinoso come un vecchio spettacolo di marionette, incarnazione di due artisti mai domi.

JOKE LANZ, Zungsang

Zungsang by Joke Lanz

Zungsang, riedizione di un nastro uscito 4 anni fa per la label francese vice de forme, viene masterizzato da Beat Keller (aka Reverend Beatman, che già aveva dato alle stampe Wölflis Nightmare sulla sua Voodoo Rhythm) e corredato dalla splendida grafica di Lasse Marhaug. Il contenuto è in linea con quanto ascoltato negli altri due dischi, con una manipolazione sonora che sembra essere effettuata come spesso in questi casi tramite giradischi e che avvicina noise a groove e campionamenti. Come spesso capita, il mondo e i suoi abitanti popolano tracce e intermezzi, come una mosca che diventa protagonista del suo ronzare coadiuvata da minimi suoni che la accolgono. Poi post-sbronza che diventano prediche dal pulpito, oppure voci orchesche che ramazzano nel torbido. L’utilizzo della lingua tedesca, la grafica con le creature che sembrano uscire direttamente dalla testa di Joke Lanz, tutto pare bizzarro e oscuro, anche quando sembra di ascoltare delle fiabe della buona notte come in “Du Grüsel Du”. Poi le streghe in “Häxa-Glogga”, dove le voci di una moltitudine sembrano mischiarsi nello stesso pentolone e la sensazione con il passare delle tracce che il contenitore faccia fatica a contenere i rumori e la vita dei brani, le stesse canzoni cercano di strappare i loro confini, con un annuncio tecnico che di fatto rimanda tutto quanto al secondo lato del disco.

“Dirty Looks” è un banger claudicante, un ritmo a danza che aspetta soltanto di esplodere e salire fino al cielo e che viene portato avanti ininterrottamente per 6:01. Ovvio, ad ascoltarlo penserete che io sia pazzo, ma lasciatela andare due o tre volte, vi ritroverete a ballarla in soggiorno. Il corpo ha avuto la sua gioia ed è tornato il momento della preghiera, cadenzata da percussioni che definire rudimentali è calcare la mano, per un momento di pura introiezione e coscienza. “Voices in My Head” è la dimostrazione di cosa si possa fare con un piffero, un basso, qualche polmone ed un giradischi in maniera assolutamente catatonica e selvaggia, per chiudere il suo viaggio in una versione acustica di “Crane Boy” che toglie il fiato.

Sti svizzeri maledetti la sanno lunga, ancora una volta!