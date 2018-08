Transmissions XI: si aggiungono Jessica Moss, Circuit des Yeux e Tarkamt

La line-up di Transmission XI cresce: Bozulich e Jerusalem In My Heart, ma anche tanto altro.

L’undicesima edizione di Transmissions, il festival di Associazione Culturale Bronson dedicato all’esplorazione delle nuove frontiere sonore in tutto il mondo, si terrà a Ravenna da giovedì 22 a sabato 24 novembre prossimi. Ai protagonisti annunciati a giugno – dopo il forfait di Alex Zhang Hungtai (dovuto al prolungarsi della degenza post-operatoria dopo un intervento al polso) – si aggiungono oggi tre straordinari artisti: la violinista e compositrice canadese Jessica Moss, già tra i componenti dell’ensemble di culto Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra (side project dei Godspeed You! Black Emperor); la producer dell’Indiana (ma di base a Chicago) Haley Fohr, il cui quinto album sotto lo pseudonimo Circuit des Yeux, Reaching for Indigo, è stato inserito dal Guardian tra i migliori dischi del 2017; Tarkamt, progetto solista del polistrumentista egiziano Cherif El-Masri (membro di The Invisible Hands insieme ad Alan Bishop e della live-band di Nadah El Shazly), che ha dato alla luce a febbraio di quest’anno il suo acclamato debutto solista Live at the Necropolis.

Questa la line-up aggiornata di Transmissions XI:

Daniel Blumberg (UK)

Jerusalem In My Heart (CA)

Ammar 808 (TN)

Carla Bozulich (USA)

Richard Youngs (UK)

Martin Bisi (USA)

Eric Chenaux (CA/FR)

Jessica Moss (CA)

Circuit des Yeux (USA)

Tarkamt (EG)