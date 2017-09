Il trailer della prima compilation Research, con These Hidden Hands, Mondkopf e altri…

Split Music (Londra) è un’agenzia che stata in grado di far utilizzare la musica dei suoi artisti in trailer (“Blade Runner 2049”, “The Dark Tower”, “Mother”) e spot internazionali. Ad esempio, il loro lavoro ha portato al Golden Trailer Award per l’uso della musica dei These Hidden Hands nel trailer del film horror “Raw”.







Split Music ora lancerà Research, etichetta con la quale metterà in mostra i propri artisti, sfidandoli – scrive il comunicato stampa – a spostare in avanti i confini del loro processo produttivo.

Gli artisti coinvolti in questa prima compilation, intitolata “Spheres” (l’ispirazione proviene dal lavoro di Timothy Cresswell), sarebbero tutti accomunati dalla loro provenienza dai club, ma anche dalla loro capacità di andare oltre la musica per il dancefloor, e interesserebbero all’etichetta perché potenzialmente in grado di essere colonna sonora della nostra epoca, considerata vicina alle distopie e agli scenari fantacientifici che abbiamo letto/visto in romanzi e film di fantascienza.

Uscita in vinile prevista per il 24 novembre, sulla tracklist ci saranno un paio di nostre conoscenze, motivo che ci ha spinto a segnalarvela (l’altro motivo è la nostra curiosità riguardo i legami tra musica e questo tipo d’industria, ne parliamo nella recensione di Continuum di Jebanasam): These Hidden Hands, Mondkopf, SNTS, OAKE, Headless Horseman, Grebenstein.