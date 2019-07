Tornano sia Lingua Ignota, sia Pharmakon: nuovi brani in ascolto

Caligula esce il 19 luglio per Profound Lore. Kristin Hayter, in seguito, suonerà di nuovo in Europa, in tre casi aprendo per gli Amenra, in un altro caso apparendo in Italia, più precisamente a Macao il 16 ottobre.

Cercando di tenere fede al suo nom de guerre, in Caligula Hayter riduce gli elementi “industrial” ed elettronici, raggruppando “influenze” differenti e chiamando a collaborare gente come Sam McKinlay (The Rita), Lee Buford (il batterista dei The Body), Dylan Walker (Full Of Hell) e Mike Berdan (Uniform).

Questa qui sotto è “Do You Doubt Me Traitor”. Ancora più sotto la già diffusa “Butcher Of The World”, con un tema di fondo che più famoso non si può (vi aiutiamo: Alex).

Il 30 agosto, sempre per Sacred Bones, esce Devour di Pharmakon, al secolo Margaret Chardiet.

Anche qui entra in gioco uno degli Uniform, Ben Greenberg (in veste di produttore). E anche qui si parla di un allargamento dei confini del sound, oltre che del tema del disco, che ha a che fare con una forma di “autocannibalismo” come bilanciamento dell’aggressività verso gli altri.

Tracklist

01. Homeostasis

02. Spit It Out

03. Self-Regulating System

04. Deprivation

05. Pristine Panic / Cheek By Jowl