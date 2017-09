Torna a Torino la rassegna Overlook con Eitzel e Marti

Riceviamo e pubblichiamo.

Overlook #3

Mark Eitzel, Marti

19-20 Ottobre 2017

Cinema Classico, Torino

Forte del successo dei primi due appuntamenti (qui i precedenti post e speciali dedicati alla rassegna), l’Overlook torna con l’arrivo dell’Autunno. Per questa nuova edizione ha scelto di provare a costruire un collegamento vocale tra Stati Uniti ed Italia. Protagonisti delle due serate saranno, infatti, l’americano Mark Eitzel e l’italiano Andrea Bruschi.

Mark Eitzel, già mente degli American Music Club e attuale paladino del folk, è stato definito dal The Guardian come “il più grande autore americano contemporaneo”. Sul palco del Cinema Classico di Torino presenterà il suo decimo album solista Hey Mr Ferryman, prodotto da Bernard Butler dei Suede e uscito nel 2017 per Merge/Decor.

Andrea Bruschi, invece, cantante e compositore ligure, presenterà il suo terzo disco (a nome Marti) in compagnia della band al completo (Simone Maggi, Claudia Natili, Lorenzo Capello, Marco Traversone, Andrea Leone). L’album, registrato tra Berlino, Londra e la Liguria, conferma la ricchezza compositiva di Marti, progetto in cui la musica si nutre di influenze cinematografiche, letterarie ed artistiche a 360 gradi.

Questo il programma:

Giovedì 19 Ottobre, ore 21.00

Marti

Cinema Classico di Torino, Piazza Vittorio 5 Torino

Ingresso 8 euro, disponibili prevendite presso le casse del Cinema Classico

Venerdì 20 Ottobre, ore 21.00

Mark Eitzel

Cinema Classico di Torino, Piazza Vittorio 5 Torino

Ingresso 12 euro, disponibili prevendite presso le casse del Cinema Classico

Venerdì 20 Ottobre, ore 23.00

Matteo Uggeri e Sebastiano Carghini (live elettroacustici)

Aftershow a cura di PAYNOMINDTOUS.it

Magazzino sul Po, Murazzi del Po 18/20 Torino

Contatti:

Cinema Classico