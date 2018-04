Torna Terraforma

Dal 29 giugno al 1° luglio nel bosco di Villa Arconati-FAR a Bollate (Milano) si terrà la quinta edizione di Terraforma, festival internazionale di musica dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità ambientale, presentato da Threes in collaborazione con Fondazione Augusto Rancilio.

Nelle giornate di Terraforma suoneranno Jeff Mills, l’artista elettronico di Glasgow Lanark Artefax e la dj e produttrice giapponese Powder. Saranno presenti anche il canadese PLO Man, che offrirà agli ascoltatori suite sonore house/ambient/jungle, il co-fondatore dell’etichetta berlinese raster-noton Olaf Bender aka Byetone, col suo ultimo live audiovisivo Universal Music, e Konrad Sprenger. Come in ogni edizione del festival avremo i dj set vibrazionali di Paquita Gordon e Rabih Beaini; suoneranno inoltre i dischi di Vladimir Ivkovic e di Valentino Mora.

Annunciati nel programma anche la performance di interazione uomo-macchina di Plaid & Felix’s Machines, che unisce amplificazione naturale ed elaborazione audio sincronizzata con percorsi mesmerici di luce e movimento; il percussionista iraniano Mohammad Reza Mortazavi, la dj e producer Nkisi; il progetto Imaginary Softwoods di John Elliott degli Emeralds e l’etnomusicologo Florian Meyer, in arte Don’t DJ.

Riconfermata anche quest’anno la chiusura del festival con l’elettronica di Donato Dozzy.

Pass incluso campeggio di 3 giorni: 110 euro, 2 giorni: 75 euro.

Biglietti giornalieri: 30 euro + dp venerdì e sabato, 20 euro + dp domenica.

Biglietti: mailticket.it/manifestazione/CF22

Servizio prenotazioni tende : thepopuphotel.it/terraforma

Evento su Facebook.