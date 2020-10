Torna Sketches On Sunday (CR) con Rossella Cangini e Alberto N.A. Turra

Ci chiede spazio questa rassegna di musica improvvisata. Il tutto si svolgerà presso l’Associazione Alice nella città, in via Cicogna 5 a Castelleone (CR). Serve avere la tessera ARCI e serve prenotare (consigliamo di seguire l’evento su Facebook).

Domenica 18 ottobre – Ore 17:30

Rossella Cangini (voce, elettronica): “Respiro”

Tutto nasce dal respiro.

Il respiro come primordiale cellula ritmica trasformata in loop per creare tappeti e strutture vocali che simboleggiano e suggeriscono con passione e ironia il proprio punto di vista sul mondo. Un insieme sonoro visionario e coinvolgente creato da atmosfere continuamente mutanti, come il mutamento del nostro respiro di riflesso ai nostri stati d’animo.

La frequentazione dei corsi del foniatra Oskar Schindler, l’approfondimento del canto jazz con Ellen Christi, lo studio della cultura vocale tuvana nei seminari di Sainkho Namtchylak, i corsi di recitazione e di canto moderno e operettistico e le esperienze con la musica elettronica di Enore Zaffiri. A partire da questo larghissimo spettro di esperienze formative la torinese Rossella Cangini fonda la sua visione musicale sulla costante ricerca e sperimentazione in ambito vocale.

Interessata all’evoluzione della tecnica di utilizzo della voce in rapporto alle sue più intime possibilità espressive, sintetizza il suo lavoro in un linguaggio totalmente libero, lontano da schemi stilistici precostituiti, frequentemente dialogando con altre discipline artistiche (la video-arte, la danza, il teatro) e senza timore di spingere la propria esplorazione fino alle conseguenze più estreme.

Domenica 1 novembre – Ore 17:30

“It Is Preferable Not To Travel With A Dead Man”

ovvero

Alberto N. A. Turra guitar solo

“[…] A fronte della conferma di una perizia tecnica invidiabile, emerge, soprattutto in questo disco, una straordinaria intensità, che porta la musica verso l’ascoltatore con grande naturalezza, come momento di verità.” Cerini- Musica Jazz

“E non c’è nulla di inaccessibile in questa performance, solo qualità e feeling a iosa.”

Stefano Quario – Blow Up

Alberto N. A. Turra, chitarrista e compositore milanese già con Roy Paci-Corleone, Pierpaolo Capovilla, Shanir Erza Blumenkranz, Brian Marsella, Giovanni Venosta, Mamud Band, Turbogolfer, Kabikoff, Taan trio, Papa Legba Is Our Sensei, pubblica i suoi ultimi tre dischi (tra i quali il disco in solo It Is Preferable Not To Travel With A Dead Man) con l’etichetta newyorkese Chant Records.

Nel live solo Turra propone una selezione di estratti da vari album da lui realizzati, unita a momenti “irragionevolmente eterogenei”. Si ascolteranno quindi brani originali “colti di soppiatto dallo spaventato repertorio” del chitarrista così come grandi classici tra “Sinatra e l’uva passa, Steve Coleman e i balcani, noise-core, avant-jazz, post-pop”.