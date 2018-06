Torna a cavallo tra giugno e luglio il torinese Non Frequenze Festival

Riceviamo e pubblichiamo.

Radio Banda Larga presenta:

Non Frequenze Festival 2018

VI edizione, 30 giugno – 1 luglio, Bunker, Torino

Non Frequenze Festival nasce nel 2013 come momento di festa e occasione di autofinanziamento per la community di Radio Banda Larga, radio web indipendente di base a Torino e Berlino. NFF è un festival urbano di musica e arti performative concentrato nell’arco di 24 ore, una giornata molto speciale di trasmissioni sulle “non-frequenze” di una radio online. Negli anni il festival è cresciuto in un’ottica di rete contrapposta a quella di guest star, proponendo esibizioni di artisti, locali e non, entrati in contatto con la comunità di Radio Banda Larga.

Nel corso della sesta edizione di NFF saliranno sul palco dalle 18 di sabato 30 giugno all’alba di domenica 1° luglio Larsen, cult band torinese che sta per pubblicare un nuovo album con i californiani Xiu Xiu; Claudio Fabrianesi, dj techno romano noto per le sue produzioni – tra cui “Disco Infecta” realizzato a quattro mani con Donato Dozzy – ed ex resident dj del Vicious; Davide Tomat e Gabriele Ottino, già membri dei Niagara, con il nuovo progetto audiovisivo SPIME.IM, un’esperienza collettiva di realtà virtuale; il compositore e docente del Conservatorio di Torino Domenico Sciajno che conduce l’orchestra di laptop Electrophonica Ensemble, Daniele De Santis, Lorenzo Abbattoir, l’anteprima assoluta dei misteriosi Marakas, i dj di RBL Berlin, nuova sede berlinese di Radio Banda Larga e molti altri.

F.A.Q.

Perché “Non Frequenze”? Il termine non-frequenze proviene dal gergo degli speaker di Radio Banda Larga – “State ascoltando le non-frequenze di Radio Banda Larga” – ed è utilizzato in sostituzione del termine frequenze proprio delle radio a modulazione di frequenza.

PROGRAMMA

Cortile

dalle 18.00 di sabato 30 giugno

Larsen (live)

Domenico Sciajno conduce Electrophonica Ensemble (live)

Daniele De Santis (live)

Lorenzo Abbattoir (live)

Duesecondiemezzo Show (dj set)

Re-Born PLACE (radio show)

Bunker

dalle 23:00 di sabato 30 giugno

Claudio Fabrianesi (dj set)

SPIME.IM (live a/v)

Paolo Cuomo (live)

Marakas (live)

Spacerenzo (dj set)

RBL Berlin pres. JVOM vs Bodra (dj set)

RBL Berlin pres. Whatafunk (dj set)

Primo Amore

INFO

NNF 2018

VI edizione

dalle 18 di sabato 30 giugno alla domenica 1 luglio inoltrata

Ingresso 10 euro

Con il patrocinio della Città di Torino

NB: in caso di maltempo le esibizioni si terranno al coperto

ARTISTI

LARSEN

La cult band torinese è in attesa dell’ep con Little Annie e del nuovo album come XXL aka Xiu Xiu Larsen. In occasione del concerto a Non Frequenze Festival 2018 uscirà la ristampa in tiratura limitata su cassetta dell’ultimo album “Of Grog Vim”. Attiva dal 1995, la cult band torinese Larsen ha ad oggi realizzato 15 album e 3 ep acclamati dalla critica internazionale e si è esibita tra Europa, Stati uniti e Canada. Innumerevoli le collaborazioni tra le quali quelle con Michael Gira, Martin Bisi, Lustmord, Deathprod, Nurse With Wound, Z’EV, Baby Dee, Julia Kent, Johann Johannsson e l’icona sci-fi Christine Schell, nonchè il progetto XXL, una band di nata dalla fusione tra Larsen con Xiu Xiu. Formazione: Fabrizio Modonese Palumbo, Marco “il Bue” Schiavo, Paolo Dellapiana, Roberto Maria Clemente.

CLAUDIO FABRIANESI

Non Frequenze Festival 2018 ospita per la prima volta a Torino il dj set di Claudio Fabrianesi. Fondatore di Còclea Music e Citymorb Music, è stato dj resident del Vicious di Roma e le sue produzioni hanno ottenuto riconoscimenti da artisti come Laurent Garnier, Carl Craig, Lory D e Anthony Shake Shakir. L’ep “Disco Infecta”, realizzato con Donato Dozzy, è una delle pietre miliari dell’etichetta giapponese Mule Electronic.

SPIME.IM

SPIME.IM presenta Exaland live a/v. Un’esperienza collettiva di realtà virtuale ed alterata che offre la possibilità di immergersi in una dimensione parallela per sperimentare la coscienza di sé e di ciò che pur essendo invisibile agli occhi ci circonda ed influenza. Exaland è un viaggio all’interno di un mondo psichedelico ed infinitamente mutevole, dove a distese di acqua e montagne audioreattive si alternano incursioni di oggetti, animali e stringhe di codice. Colori, forme e suoni avvolgono il pubblico e gli artisti, portando tutti all’interno di una dimensione parallela.

DOMENICO SCIAJNO conduce Electrophonica Eensemble

Domenico Sciajno, compositore e docente di Musica Elettronica presso il Conservatorio di Torino, opera da più di vent’anni nei campi della musica e delle arti sperimentali. Ha collaborato, fra gli altri, con Alvin Curran, Francisco Lòpez, Lawrence English, Kim Cascone e Thomas Lehn. Nel 2003 ha fondato, con Alessandro Bosetti, Giuseppe Ielasi, Elio Martuscello, Renato Rinaldi, Claudio Rocchetti e Valerio Tricoli, l’etichetta Bowindo Recordings. Per la sesta edizione di Non-Frequenze Festival Sciajno dirigerà l’Electrophonica Ensemble nell’esecuzione di Sonic Shuffle, una partitura grafica sperimentale che si trova su un mazzo di carte appositamente disegnato. Electrophonica Ensemble: Pietro Caramelli, Francesco Cesario, Andrea Marazzi, Matteo Martino, Federico Primavera.

DANIELE DE SANTIS

Percussionista e producer di casa berlinese, prolifico creatore di strumenti musicali, oltre che fondatore e curatore della platform-label Dromoscope. Parallelamente al perfezionamento di un linguaggio strumentistico unico, sospeso tra le astrazioni del free-jazz e un poliritmismo di radici orientali quanto di estrazione elettronica, De Santis porta avanti una profonda ricerca nell’ambito dell’ingegneria del suono, di cui GRÜN è forse il risultato più prominente. Ispirato da una personale ri-scoperta dell’elettromagnetismo, come GRÜN De Santis compone musica elettronica in termini di design del circuito elettrico e creazione di oggetti sonori modulari al servizio di una peculiare visione di suono organico.

LORENZO ABBATTOIR

Lorenzo Abbà (in arte Abattoir) sound artist e tecnico del suono di Torino (dal 2008) con all’attivo differenti progetti in collaborazione, alcune pubblicazioni con etichette italiane e internazionali e concerti live in Europa e Stati uniti. Fondatore del collettivo elettroacustico Mare di Dirac con il quale realizza performance basate sull’uso di registrazioni ambientali, microsuoni e particolari strumenti fatti a mano.

MARAKAS anteprima assoluta

Nel mediometraggio del regista Georg Lanz Von Liebenfels, “Il gaucho a Zurigo” (1994), per bocca della protagonista Mauro Escondido (interpretata da Salàmo Gutierrez) viene raccontato l’episodio dell’incontro tra Vinnie Marakas e Richard Floyd: MARAKAS non è un progetto, non è musica. In realtà non si sa di preciso cosa sia. Il successo ottenuto nella pampa è da attribuire a un capriccio della storia.

PAOLO CUOMO

Paolo Cuomo, conosciuto anche con l’alias SpinOFF, è un producer casertano da anni in pianta stabile a Torino e membro del collettivo Bounce FM. La sua cultura musicale affonda radici ben salde nel funk degli anni ’80 e si apre nel corso degli anni a generose contaminazioni house e soul. Gli stimoli e le esperienze nati dal confronto con altri artisti danno vita a un live in cui Paolo Cuomo propone tracce inedite con l’ausilio di un Akai MPC, esordendo per la prima volta con il nuovo progetto post SpinOFF. Ad oggi Paolo Cuomo è riuscito a conquistare palchi importanti come quello del Meet in Town di Roma o il Tenax di Firenze dove si è esibito in apertura a Dam-Funk. Mentre per Smashtales, netlabel californiana, ha rilasciato Riscoperta EP.

DUESECONDIEMEZZO SHOW

00:00:02.50 show è un progetto di Jacopo Foglietti che nasce nell’autunno del 2017 come programma settimanale per Radio Banda Larga, dopo un interesse maturato negli anni rispetto la ricerca di nuove forma di ascolto. Lo show è incentrato sulla relazione tra suono e percezione temporale. Il tentativo è quello di superare la visione limitata di presente come “punto” in favore di una concezione estesa del presente come “superficie”. Sotto forma di selezioni sperimentali e costruzione di scenari musicali, il programma invita il pubblico all’esplorazione di questa nuova dimensione, dove i percorsi si dilatano e il tempo diventa rarefatto.

SPACERENZO

Lorenzo Ricca aka Spacerenzo è co-fondatore di Radio Banda Larga e direttore artistico di Non Frequenze sin dalla prima edizione. Quest’anno si occuperà di introdurre l’esibizione di Claudio Fabrianesi con un dj set frutto della sua recente ricerca nell’ambito della musica techno, influenzata dalla passione per la scena di Detroit degli Anni 90. Spacerenzo è cofondatore e dj resident del progetto Bounce FM, club night attiva dal 2011, oggi appuntamento mensile al Bunker di Torino.

RBL BERLIN pres. JVOM, BODRA, WHATAFUNK

Whatafunk, al secolo Dario Lafasciano, è cresciuto condividendo gioie e dolori con la famiglia Crop Circle Unit e da un anno fa parte della banda di RBL Berlin per la quale conduce il programma WhatafunkWorldwideRadioShow. Whatafunk propone un dj set a base di funk con gradazioni di groove, aromi hip hop e breakbeat. La passione per la house music unisce BODRA, giovane dj torinese, Jack Valles, capitano della nave di 87.90, e Valerio detto o’ Milionario, co-ideatore di Afterhour: questi ultimi due, da qualche tempo, hanno creato il progetto JVOM. I tre, insieme, creano un vortice di ritmi uptempo, melodie trippy e incursioni acid il cui principale obiettivo è solo uno: far ballare, sudare e sognare.

FOLK TORINO Progetto grafico

Folk è un collettivo indipendendente focalizzato sulla ricerca audio visiva. Il suo lavoro spazia dalla promozione artistica, attraverso esposizioni e performance live, alla comunicazione pubblicitaria.

PAYNOMINDTOUS Report video

PAYNOMINDTOUS.it è una crew, webzine e organizzazione di base a Torino nata nell’estate 2015 che rivolge la sua attenzione alla musica sperimentale sia orientata alla pista da ballo che intesa in senso tradizionale, proponendo online contenuti scritti e in forma di documentazione video e audio. Promotrice militante delle istanze più di frontiera della scena italiana e europea, dal 2017 è attiva nell’organizzazione di eventi nel capoluogo piemontese.

IL BARACCHINO ITINERANTE Food

Il baracchino Itinerante: healthy bio km0! Fresco, genuino e innovativo, consegna gratuita e in bicicletta / food market / catering.