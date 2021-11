TOMMY STEWART’S DYERWULF, Doomsday Deferred

I lettori più nostalgici riconosceranno in Tommy Stewart il bassista (nonché co-fondatore e autore principale) degli Hallows Eve, con cui durante gli anni Ottanta registrò tre album speed metal (Tales Of Terror, Death & Insanity e Monument) cui ne seguirono un’altra manciata (Evil Never Dies e The Neverending Sleep) a distanza di due decenni. Il susseguirsi delle stagioni e la comparsa dei primi segni sul viso non sono stati sufficienti a scalfire la visione artistica di un uomo che – come spesso accade quando l’anno di nascita inizia ad allontanarsi davvero – stava per intraprendere un viaggio di riscoperta delle proprie radici. Il suono e l’umore dei brani durante questi ultimi anni si è fatto gradualmente più cupo, come si sente in Clef Doom (2015) e Tommy Stewart’s Dyerwulf (2017), oltre che in Echoes From A Distant Scream (2017) dei Bludy Gyres e Gammagelu (2019) con i Negative Wall. Il musicista di Atlanta (Georgia) afferma: Doomsday Deferred shares my personal journey from dark to light with you. […] Writing and recording this album was a catharsis, a personal therapy, and the session helped me break through the loneliness of isolation that I’m sure many of you could find relatable. Il suo approccio minimalista e psichedelico alla materia doom si inserisce nel solco tracciato (nei medesimi anni in cui mosse i primi passi nel mondo della musica) da The Mezmerist e Dwarr. Volendo risalire ad altri esponenti di questa forma atavica della musica del destino, si potrebbero menzionare Paul Chain, Run After To oppure i Drakar di Let Draka – Dragon Music of Prague (1990) e gli americani Python di Serpent Superstition (2015). “Doomsday Malum” introduce le ritmiche arcaiche di “Shadow In The Well” (apparsa – insieme a “Lilith Crimson Deep” – sul primo 7” pubblicato da Black Doomba Records dello stesso Stewart) e rivela quali saranno le coordinate delle successive “Two Trong Yomp” e “Madness for Two”. Nella prima si materializzano uno spettrale coro mistico e un fascinoso ribollire di pulsioni dark, mentre con l’altra ci si inabissa nelle profondità di uno strumentale eretto su ipnotiche linee di basso. Sebbene “Rolling My Own” racchiuda in sé alcuni degli elementi ritmici fin qui introdotti, è in occasione della flemmatica “Not Prey To Yourself” che emergono evidenti affinità con l’introspezione mistica di Duane Warr e – nella psichedelia visionaria di “Indiscriminate Trepidation” – l’influsso esercitato dalle sonorità oblique di David Vorhaus (An Electric Storm, 1969) e dal disorientamento cosmico di Brainticket e Amon Düül II. “Stars Flee In Pain” ha un andamento ossessivo che riporta concretezza all’interno di un album sospeso tra atmosfere inquiete (dalle quali traspare sovente un impalpabile fascio di luce) e il desiderio di perdersi in un sogno costellato da personaggi sconosciuti pronti a rassicurarci. Le candide voci di “Why The Rotting Sun Speaks In Tongues” potrebbero essere state sottratte a delle field recordings di una regione remota del sud-est asiatico e si disperdono con l’irrompere della conclusiva “By The Blood of Mars”. Il musicista statunitense dichiara che the making of this album happened during a dark time, the same dark year (2020) so many of us had to endure e (inconsapevolmente?) vi riversa le speranze accumulate nel corso di un’intera esistenza.

Doomsday Deferred by Tommy Stewart’s Dyerwulf