Tomaga & Pierre Bastien: in ascolto la title-track di Bandiera Di Carta, in uscita a settembre

Il 20 settembre esce per Other People Bandiera Di Carta, collaborazione tra i Tomaga e Pierre Bastien. I primi, Valentina Magaletti e Tom Relleen, sono attivi dal 2014 e hanno pubblicato un po’ di dischi, anche per Hands In The Dark; lei è batterista pure nel progetto UUUU (con Graham Lewis, Thighpaulsandra, Matthew Simms, un disco all’attivo su Mego). Bastien, invece, tra mille cose e mille dischi (è in giro da molto tempo) ha tre album sul catalogo Rephlex, non a caso ha lavorato anche con Aphex Twin).

Secondo il comunicato stampa, il risultato di questo lavoro a sei mani, nato grazie a due “commissioni” date loro da due festival (Fructose di Dunkerque e Supersonic di Birmingham), è free jazz à la Sun Ra o à la Art Ensemble Of Chicago, abbinato con i mondi percussivi di Francis Bebey o di Muslimgauze, con attorno paesaggi sonori bizzarri che potrebbero essere quelli di Catherine Christer Hennix, Carl Stone o di Egisto Macchi. Forse si esagera, per l’intanto ci possiamo sentire la title-track e fare noi stessi la prova del nove.