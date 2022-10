Toh Imago: in ascolto “Monde Intérieur” da Refuge (in uscita il 20/1/23)

Toh Imago è un producer techno francese con alle spalle un album (Nord Noir) e un ep (Opalis FM). Fra pochi mesi toccherà a Refuge.

Così il comunicato stampa:

Una gemma di techno in cuffia, “Monde Interieur” è un brano che reingegnerizza vocoder distopici e pattern di batteria dell’electro di Detroit e li immerge in un paesaggio sonoro ammaliante di onde aeree e field recordings ancorati alla realtà”. “Monde Intérieur” di Toh Imago, il singolo principale del suo prossimo album Refuge, uscirà il 20 gennaio per InFiné. È, in un certo senso, il brano che dà il titolo all’album, in quanto si traduce in “la parola interiore” e si riferisce direttamente al concept del disco. Toh Imago si è trovato, come molti, bloccato in un periodo di ansia apparentemente senza fine, e ha cercato rifugio mentale nella musica sia come ascoltatore che come creatore. Il “mondo interiore” a cui fa riferimento questo primo singolo ha preso forma nella sua immaginazione come una foresta nostalgica e calmante che lo ha riportato all’infanzia in molti modi. Per far uscire questa nostalgia dall’ipotetico e dal letterale, ha inserito pezzi di canzoni d’infanzia.

Questa qui sotto è “Monde Intérieur”