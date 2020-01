To Tape, S 03 – Ep 14 + 15

Il “Best of 2019” non è una classifica, ma un semplice ricapitolare il 2019 radiofonico e musicale vissuto insieme qui a To Tape e in onda su Radio CRT.

Questa la prima parte andata in onda il 23 dicembre.

The Winstons – Smith

Sunday Morning – Four

Moro & The Silent Revolution – L’imbarazzo senza scelta

Dimartino – Afrodite

C’Mon Tigre – Racines

Andrea Cubeddu – Weak like a man

Sandro Perri – Soft landing

Lazybones Flame Kids – Beyond

Handlogic – Nobodypanic

The Comet is coming – Trust in the life-force of the deep mystery

Matmos – Plastic anniversary

Jamie Saft – You don’t know the life

Bon Iver – i,i

Skepta – Ignorance is bliss

Shunaji – Blue melon

Little Simz – Gray Area

Jamila Woods – Legacy! Legacy!

Matana Roberts – Coin coin chapter four: Memphis

Kate Tempest – The book of traps and lessons

Puntata 15 (seconda parte del best of)

Fontaines D.C. – Drogel

Deerhunter – Why hasn’t everything already disappeared

Pedro The Lion – Phoenix

Massimo Volume – Il nuotatore

Ronin – Bruto minore

Action Dead Mouse – Il contrario di annegare

Il Buio – La città appesa

Succi – Carne cruda a colazione

Jennifer Gentle – Jennifer Gentle

Indianizer – Nadir

Uochi Toki – Malaeducaty

Murubutu – Tenebra è la notte e altri racconti di buio e crepuscoli

Julie’s Haircut – In the silence electric

Teeth Of The Sea – Wraith

The Murder Capital – When I have fears

Foals – Everything not saved will be lost

Black Midi – Schlagenheim

Slowthai – Nothing great about Britain

Fat White Family – Serf up!

Sleaford Mods – Eaton alive

Tyler, The Creator – IGOR