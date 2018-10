To Tape – Lato B – S 02 Ep 02 – “Suonare settembre”

Ho chiesto agli amici quale fosse per loro la canzone che identificasse settembre.

Ne è uscita una compilation ed una puntata che ho chiamato “Suonare settembre”.

Abbiamo ascoltato anche i Cazale, con quel sapore jazzistico in salsa fusion che mi ha ricordato tanto i Naked City ma più educati; siamo partiti con il primo appuntamento di Calabrians Most Famous su To Tape condotto da Cristina.

– Radiohead, Let Down

– Fine Before You Came, Capire Settembre

– Kraftwerk, The Model

– The Police, Shadows In The Rain

– Explosions In The Sky, The Birth And The Death Of The Day

– The Last Shadow Puppets, Standing Next To Me

– The Pogues, Summer In Siam

– The Dave Brubeck Quartet, Take Five

– Washed Out, Feel It All Around

– Karate, Some Boots

– Johnny Cash And Roseanne Cash, September When It Comes

– Earth, Wind and Fire, September

– Elbow, The Blanket Of Night

– R.E.M., Losing My Teligion

– Sigur Rós, Ágætis Byrjun