To Tape – Lato A – S_01_Ep_08

Puntata speciale grazie alla top five di Fré dei Pilod, la band belga che ha bussato alla porta di To Tape qualche puntata fa e subita messa in rotazione: il loro disco “Black Swan” è un concentrato di suoni per nostalgici e amanti di una decade potente per la musica rock.

01) Broken Social Scene – time = cause

02) Giant Sand – Monk’s Mountain

03) Blonde Redhead – I Still Get Rocks Off

04) Evil Superstars – Oh Girl

05) Arab Strap – Don’t Ask Me To Dance

“The world needs more Canada”, pronunciò il presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel 2016, e allora un piccolo giro in Canada per sentirne il suono era necessario.

Tanta musica underground italiana con Noyz Narcos, Dj Khalab, Go Dugong, Yakamoto Kotzuga, Wrongonyou, Auden, Kint per la parte delle novità discografiche; Da Black Jezus, Arto e Grimm Grimm per i concerti che andrò a vedere per voi.

Una puntata pesissima!