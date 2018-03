To Tape – Lato A – S_01_Ep_01

La prima puntata di To Tape andata in onda su Radio CRT in Fm per Calabria, Basilicata e Sud Salento e in streaming per il mondo su www.radiocrt.it / app per Android.

In questo episodio:

1) La playlist di cinque brani scelta dagli ascoltatori di To Tape:

– The Shins – Fall of 82

– Father John Misty – Ballad of the dying man

– Bon Iver – 00000 million

– Foo Fighters – Sunday rain

– Kings of Leon – Wait for me

2) l’intervista ad Ugo Cappadonia degli Stella Maris, guidati da Umberto Maria Giardini.

3) L’underground italiano con Godblesscomputers, Clap! Clap!, Indian Wells, Moro & The Silent Revolution, Mésico.

4) The Smiths, Morrissey, Krs One, Eels, Fleet Foxes