To Tape 06 x 32 – La new wave jazz italiana

Esiste una scena new wave jazz italiana? La risposta è sì e per quanto parlare in generale di scena non mi faccia impazzire, perché sembra si debba per forza incasellare entro confini ben precisi, le categorizzazioni sono utili per potersi orientare, senza dubbio.

Jazz e Acid

La partenza è tutta inglese con un back in time insieme ai Soul II Soul. C’entrano sicuramente con il tema della puntata ma la scelta non è dipesa da quello, bensì dall’averli trovati per caso in una trasmissione televisiva italiana la scorsa settimana (tocca ascoltare il podcast per capire meglio). Conoscere loro significa conoscere parte della storia dell’acid house, EDM, anche della scena rave.

New Wave Jazz italiana

Dopo un parentesi di musica estera e il nuovo disco molto gospel di Durand Jones, buona parte del percorso di questa puntata è tra le strade italiane alla scoperta dello stesso movimento jazzistico contemporaneo proveniente dall’Inghilterra verso cui tendiamo l’orecchio spesso. L’attacco è tutto Studio Murena per il loro nuovo album, Wadirum, prodotto da Tommaso Colliva e con il continuo supporto di Costello’s Records. Segue il Paradise Seeds di Hollyspleef che da producer e dj crea gli innesti per un disco da club fumoso. Poi Devra, prima session man poi direttore d’orchestra per una sorta di “black radio” d’esordio. Lo ritroviamo dietro le pelli di The Standard, brano di apertura per l’ultimo lavoro di Turbojazz, e poi il nuovo singolo per The Black Market, ormai di casa qui, con Arya presente anche nei dischi di Studio Murena che Hollyspleef.

Tra Rap, Soul e Marvin Gaye

Un disco veloce, stradaiolo, in cui una bella penna e beat di qualità flirtano è quello del rapper Libberà, Il Monsignore Oscuro della Piana. Il remix di Serpente è un ottimo gancio per ritirare fuori il sempreverde disco di Pantu e Long John. Seguono il nuovo disco di Davide Diva che ha la malinconia di Marvin Gaye dentro, l’esordio di una promettente Miriam Fornari, il Progressive Jazz dei Klidas per chiudere con un incisivo esordio dei Plastic Farm Animals.

Buon ascolto.

To Tape: “indaghiamo il futuro attraverso i battiti della nuova musica”

totape.it

Ascolta To Tape in FM e streaming

Radio Touring 104 / Radio Flash Sud / Radio Valentina Soverato / Radio Studio 97 / Radio Nord Castrovillari / PRL 101.7 / Radio Movida / Radio Elettrica / Radio Studio 104 / Napoli Lounge