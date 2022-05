To Tape 05×29

Puntata dedicata alle connessioni sociali, al rapporto tra radio e piattaforme di streaming, l’intervista ad Umberto Palazzo con il quale affrontiamo questi temi e parliamo del suo nuovo disco “Belvedere Orientale”. Il nuovo disco dei Calexico e il legame con Fabrizio De Andrè, una giovane artista che arriva dall’India con il nuovo singolo dedicato al rapporto tra noi stessi e ciò che ci circonda, il Folk dei primi anni del 2000, le novità dall’Italia e dal mondo.

To Tape

To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.