To Tape 05×19

In questa puntata abbiamo celebrato Erykah Badu e i 25 anni di Baduizm, scoperto due ventenni che sembrano i Beastie Boys in tutto e per tutto, ricordato Betty Davis, parlato dei CALIBRO 35 e di nuove succose ristampe della Record Kicks e ascoltato le migliori novità discografiche dal mondo.

To Tape To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.