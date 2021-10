To Tape 05×03 e 05×04

Nella terza puntata di To Tape (potete recuperarla qui) siamo partiti dai Tame Impala per capire quanto sia influente oggi un artista come Kevin Parker, tanto da essere punto di riferimento anche per i giovani che fanno Trap e che hanno naturale ispirazione dal Rap, genere musicale che ha avuto il suo sviluppo grazie anche alla nascita dei Mixtape, tracce audio già edite sulle quali i giovani artisti si cimentavano per incrementare le capacità di scrittura e freestyle.

Parlando di mixtape e delle nuove generazioni di musicisti abbiamo allargato lo sguardo a quella che oggi è la rinascita del Jazz Rap, incontrato alcuni batteristi diventati fondamentali per questa commistione. Il discorso poi si è allargato ai Rare Grooves (ci torneremo con un ospite in studio prossimamente), dischi di cui ancora oggi si parla e il cui stile si trova ancora in album di ultima uscita.

Nella quarta puntata, invece, siamo andati in giro per Trip Hop, Future Garage, Ambient alla ricerca della sonorità del futuro, in compagnia di Sacrobosco (al telefono), di novità italiane e straniere e di qualche grande disco del passato.