To Tape 05×02

Partendo dal celebre Cantaloop di US3 pubblicato agli inizi degli anni ’90 e diventato un brano commerciale grazie al suo rapporto equilibrato tra Rap e Jazz, abbiamo volto l’attenzione proprio a questo fenomeno iniziato negli anni ’80 (gli A Tribe Called Quest ne sono un esempio), concentrandoci su un disco di pochi anni fa che ha rappresentato un passaggio importante per un’affermazione più ampia di questo connubio: To Pimp A Butterfly di Kendrick Lamar. Il fenomeno del Rap unito al Jazz ha infatti permesso nel corso del tempo di avvicinare sempre più persone, musicisti o semplici ascoltatori, a quest’ultimo tanto da farlo diventare negli ultimi anni – soprattutto dal 2019 ad oggi – un genere maggiormente ascoltato e maneggiato anche da chi fino ad all’ora aveva suonato tutt’altro: l’esempio sono i Beach Fossils che a novembre pubblicheranno The Other Side Of Life: Piano Ballads, un disco contenente i loro brani più classici rivisti in questa nuova veste. Non solo, quindi, gruppi che entrano in nuovi territori ma esordi musicali improntati principalmente sul Jazz: gli italiani Studio Murena, di cui abbiamo parlato e ascoltato tanto durante quest’anno, i canadesi Badbadnotgood al loro sesto disco, i Secret Night Gang al loro esordio per Brownswood Rec.

Non solo Jazz ma anche tanta Italia in questa puntata con il nuovo album di Jolly Mare, l’Ep “calcistico” dei Sex Pizzul, il progetto tutto internazionale tra Dub e House Music dei Deleted Soul, la conferma intimistica dei Caveleon e l’esordio di Season.

To Tape To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.