To Tape 05×01

Si ricomincia per la quinta volta e con le stesse modalità: dalle 22:00 alle 24:00 in diretta Fm, streaming e via App su Radio CRT (link e frequenze qui).

Continueremo ad indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica, approfondiremo dei discorsi iniziati durante la quarta stagione e ne inizieremo altri, ci saranno delle novità nella veste ma non nel contenuto perché la regola sarà sempre la stessa: tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce a To Tape.

