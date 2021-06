To Tape 04×34 – Davide Shorty

Al telefono con Davide Shorty, un po’ di Black Music fatta da italiani, novità discografiche, una premiere tutta italiana e qualche disco pescato dall’archivio di Radio CRT da ascoltare in vinile.

To Tape

To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.