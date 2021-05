To Tape 04×30

Le nuove uscite della Hyperjazz Records, le canzoni scelte dagli ascoltatori di To Tape, il ritorno delle rubriche, le novità discografiche da tutto il mondo. Ecco la puntata 30.

To Tape

To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.