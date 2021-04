Tre compilation per conoscere il suono del Sudafrica, Australia e Inghilterra di oggi; i Dust and The Dukes al telefono, il ricordo di Dmx, le rubriche.

Ascolta la puntata.

Puntata tributo ai Dj, ai club chiusi e a tutto il comparto dello spettacolo senza lavoro da oltre un anno. Poi quattro brani scelti dalla Aldebaran Records in esclusiva per noi e la premiere del nuovo brano di Hacienda – D.