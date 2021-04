Una bella e frizzante chiacchierata con Alberto Castelli per il suo ultimo libro “Soul to Soul. Storie di musica vera”, la ricerca del Soul sottotraccia nelle novità discografiche italiane e straniere, la visita alla Secretly Canadian, le rubriche e, come sempre, molti dischi da ascoltare e appunti da prendere.

L’intervista a Roberto Razzini, managing director di Warner Chappell Music Italiana, consigliere di gestione SIAE e autore del libro “Dal vinile a Spotify”, edito da People.

Tocchiamo di nuovo l’argomento sampling, parliamo di drum breaks famosi, di collettivi musicali, di una ristampa italiana importante, poi le novità da Khalab, Pantu, Jungle, le rubriche e tanto altro.