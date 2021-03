Torniamo a viaggiare per il mondo e questa settimana andiamo in Australia in compagnia di Francesco Sacco da Magic Bus. Di nuovo ospite Kento che ci ha parlato del sue nuove due pubblicazioni: il disco “Barre Mixtape” e il libro “Barre – Rap, sogni e segreti in un carcere minorile”.

To Tape To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.