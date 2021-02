L’intervista a Moltheni per il nuovo disco Senza Eredità, poi novità da Kento, Madlib, The Tangram, Studio Murena e tanto di più. Insomma, altra scorpacciata di musica nuova anche in questa puntata!

To Tape To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.