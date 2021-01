Continuiamo a viaggiare nel recente passato, ci immergiamo nel secondo lustro 2005-2009.

Cinque anni importanti che hanno cambiato il volto della società con la prima forte crisi economica di questo nuovo millennio, i forti segnali di un cambiamento climatico sempre più evidente, l’avvento di nuove piattaforme social, il mutamento del mercato discografico, una prolifica vita artistica italiana, il sempre maggiore successo dei talent show e il Rap che diventa sempre di più fenomeno da classifica.

