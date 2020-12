Quali lavori faremo nel futuro? I robot ci sostituiranno o saranno solo al nostro servizio? In questa puntata continuiamo a raccontare la società del futuro attraverso le novità discografiche e parliamo del lavoro del futuro. Al telefono Piters Loscavo di Semplicemente dischi.

To Tape

To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT: un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.

Le chiacchiere, gli ospiti in studio, le interviste, gli showcase. Tutto ciò che suona bene, forte, vivo finisce dentro To Tape.