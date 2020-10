Continua la quarta stagione di To Tape, nel corso della quale indaghiamo la società di oggi e del futuro partendo dal passato.

In questa quarta puntata si parla di Pop Art e si ascolta nuova musica che ha dei forti debiti con quel periodo, insieme – al telefono – a Francesco Locane, giornalista e speaker radiofonico che ha dato via al progetto musicale “Rifilastrocche in cielo e in terra”, dedicato a Gianni Rodari, cui hanno partecipato tanti artisti della scena musicale odierna: Dente, I Camillas, Moro & The Silent Revolution, Phill Reynolds, Cristallo e tanti altri.

To Tape è un programma radiofonico condotto da Renato Failla ogni lunedì alle 22 in Fm e streaming su Radio CRT : un programma sulla musica nuova italiana e straniera, senza distinzioni di genere, sul nostro presente e sul futuro del mondo.