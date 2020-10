Come saranno le città del futuro? E se esistessero già?

Ne parliamo in compagnia di tanta nuova musica. Dopo aver parlato dello spazio sotto tanti punti di vista, non solo quello astronomico, continuiamo il nostro percorso di racconto della società in questa quarta stagione di To Tape.

Negli ultimi tre anni le città, soprattutto le metropoli, sono al centro di un forte dibattito che riguarda il fenomeno della gentrificazione, causa di una trasformazione radicale delle stesse. In più, la loro potenza inquinante ha posto altri problemi di ordine pratico e strettamente collegati al tema della salute e dell’ambiente.

Quello che, però, non avevamo previsto era l’arrivo di una pandemia che avrebbe messo in discussione tutto: l’importanza di una metropoli a misura d’uomo, i suoi limiti attuali e le potenzialità dei piccoli centri di provincia. Tutto questo fa parte di uno studio che in realtà è già in atto da qualche anno e che ha a che fare con il prototipo di città che vivremo fra qualche tempo.

Nella seconda puntata di questa stagione raccontiamo le città del futuro; lo facciamo attraverso le nuove uscite discografiche, la rubriche di Francesco, Silvia, Armando e Il Suonatore e le nuove idee messe in campo per costruire la città del domani.