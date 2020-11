Tiresia (Stefano Ghittoni & Bruno Dorella): in ascolto “In Between”

Vi facciamo ascoltare in anteprima questo brano a nome Tiresia, cioè Stefano Ghittoni e Bruno Dorella, due musicisti di cui abbiamo parlato a lungo (seguite i link). Questo singolo esce per Pizza Dischi, etichetta che adotta un formato particolare per le sue edizioni, nel quale ci siamo imbattuti pochissime volte.

Questa è la presentazione per la stampa scritta per questo pezzo, che potete acquistare anche in formato fisico su Bandcamp.

“In Between” è la prosecuzione del discorso iniziato da Tiresia con la cassetta Inside/Outside e l’lp Estatico. Astrarsi, ricercare nella ripetitività del suono un contatto tra Mondi, qualcosa di vicino alla psichedelia o alla liberazione dai canoni del free jazz, ma con la sensibilità di oggi. Quello che si trova al di là non è sempre rilassante, spesso ci sono angosce e fantasmi. Tra i Mondi il rapporto è costante, e la maggior parte delle entità, noi compresi, sono intrappolate nel mezzo. In Between, appunto. I loop di Stefano Ghittoni, la chitarra ectoplasmatica di Bruno Dorella, i synth usati da entrambi, sono qui a raccontare questa visione