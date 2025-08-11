TIMOTHY FAIRLESS, Keep Talking To Me

Il nuovo disco di Timothy Fairless, artista audio e video australiano, si intitola Keep Talking To Me, il che suona come un grido d’aiuto. Lungo circa 45 minuti e diviso in cinque parti, affronta il tema dell’incomunicabilità attraverso una varietà di suoni, senza l’uso di parole. L’artista esplora il fragile equilibrio tra comunicazione, linguaggio, comprensione e tecnologia, manipolando i suoni in modo da trasformare le parole in una sinfonia futuristica.

Il brano “Tullamarine” prende il nome da un sobborgo di Melbourne e ci proietta in un dialogo privo di significati condivisi, quasi si stesse comunicando con un alieno. Questa sensazione di alterità richiama immediatamente atmosfere cinematografiche, come quelle dei film “Arrival” o “Humandroid”, che trattano i temi della comprensione e della vicinanza.

Spesso la musica stessa agisce come un veicolo digitale di emozioni, parlando una lingua sconosciuta ma toccante. È in questo che Fairless, con l’aiuto di Lawrence English per la resa audio, vince la sua sfida. Con “Means Of Mutation” si ha l’impressione di ascoltare la mutazione involutiva di uno schema pre-esistente, ma il tutto non è né freddo né meccanico; al contrario, esprime una profonda tristezza che sconfina in “Emanation Of Smut”, dove l’oscenità forse non è nell’azione quanto nel tema affrontato, dove troppe parole si spendono per un nulla cosmico. Il suono, invece, si rivela perfetto, creando un vasto scenario dove possono riaffiorare immagini disparate, con influenze che vanno da Biosphere a Gasparotti. In “Currency Exchange”, il suono si fa sempre più scuro e torbido, come gomma, come pelle aliena, richiamando vibrazioni primordiali e rivelatrici, e ci lascia il dubbio di avere compreso appieno il messaggio dell’album.

Fairless ha saputo creare un’opera che va oltre il momento della fruizione, spingendo gli ascoltatori a cercare un significato in ciò che fanno (ascolto, attenzione, collegamenti e memoria) non come critici, ma come persone. Per questo, forse, più che leggerne, conviene ascoltare Keep Talking To Me e formarsi una propria opinione.