Thunder Bomber: il video di “Visions”

Dei Thunder Bomber ci siamo già occupati spesso. Oggi vi offriamo una nuova anteprima con il video di “Visions”, un brano registrato, mixato e masterizzato a ottobre 2016 da Federico Grella (Dirty Sound Studio, Angiari – VR), rimasto poi nel cassetto in attesa di un’occasione giusta per vedere la luce. L’opportunità si è presentata grazie all’incontro con Zannunzio (nome d’arte di Andrea Zannini), che nelle parole della stessa band è un artigiano della distruzione video. Attraverso la tecnica decostruttivista della glitch-art crea nuovi scenari, demolendo e ricompattando quelli originali. Il prodotto è versione utopica della realtà nella quale viviamo, o nella quale abbiamo vissuto, e nella quale vorremmo vivere.

Il lancio del video serve anche a presentare il ritorno sui palchi della formazione, sempre impegnata a cercare nuove date per portare in giro l’incendiario mix tra punk, garage e marciume vario, un cocktail che ci aveva colpito e che aspettiamo di ritrovare quanto prima anche in una nuova uscita discografica. Buona visione.