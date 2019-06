Therapy?, Nitro, Uzeda, Dälek e Post Animal: la grande festa per i 20 anni di Curtarock

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 24 al 28 luglio a Curtarolo, Padova, 16 band tra hip-hop, hardcore, indie e metal. Curtarock Festival festeggia il traguardo della 20esima edizione con cinque giornate fitte di musica, gratuite e aperte a tutti, che andranno a comporre un cartellone di 16 band italiane e internazionali declinate sui palchi della rassegna, da mercoledì 24 a domenica 28 luglio. Tante uniche date nazionali e regionali. Il Festival si terrà in Viale dell’Industria, nel comune padovano di Curtarolo.

CURTAROCK FESTIVAL 2019

ingresso gratuito, sempre.

MERCOLEDÌ 24 luglio

in collaborazione con Trivel Collective.

NITRO (hip-hop, Vicenza)

FACE YOUR ENEMY (hc-rap, Caserta – unica data estiva in Veneto)

DANNY TREJO (heavy metal-punk, Venezia)

BLACK FINGERS (hip-hop, Padova)

GIOVEDÌ 25 luglio

in collaborazione con Macina Dischi.

THERAPY? (alt-metal, Irlanda del Nord – unica data in Italia)

ULTRAKELVIN (noise-punk, Padova)

LLEROY (mud-core, Bologna)

VENERDÌ 26 luglio

in collaborazione con Macina Dischi.

UZEDA (noise-rock, Catania, nuovo album (Quocumque Jeceris Stabit) dopo 13 anni, unica data in Veneto)

ROBOCOBRA QUARTET (jazz-rock, Irlanda del Nord – unica data in Italia)

BRUTAL BIRTHDAY (noise-punk, Verona)

SABATO 27 luglio

in collaborazione con Macina Dischi.

DÄLEK (experimental hip-hop, USA – unica data nel triveneto)

ZU (experimental math-rock, Roma, tour 10 anni di Carboniferous – unica data estiva in Veneto)

BAD PRITT (electronic post-rock, Padova)

DOMENICA 28 luglio

in collaborazione con Macina Dischi.

POST ANIMAL (psych-rock/weird pop, U.S.A. – unica data in Italia)

SACRI MONTI (heavy-psych/hard rock, U.S.A. – unica data in veneto)

GLINCOLTI (prog/psych-rock, Treviso)