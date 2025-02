THE VEILS, Asphodels

Finn Andrews, figlio di Barry degli XTC, ha affinato negli anni capacità compositive sempre maggiori. A oltre vent’anni dall’esordio, la formazione di origine neozelandese da lui capitanata, The Veils, a febbraio dal vivo in Italia, suona come un piccolo classico, una piccola certezza di eleganza, con il suo alt-songwriting folk-pop-rock qui poggiato spesso sui tasti, avvolto dagli archi di Victoria Kelly, al passo di percussioni jazzate, in scia dei Buckley, di Cohen e Cave. Total Depravity, nel 2016, aveva rappresentato l’apice della parabola e uno dei suoi brani, l’ansiogeno e memorabile “Axolotl” con El-P, era finito sotto ai radar di David Lynch per la terza stagione di Twin Peaks e relativa comparsa in cornice creepy sul palco del Bang Bang Bar, meglio noto come Roadhouse.

Inciso d’altronde in presa diretta in appena una manciata di giorni, Asphodels arriva due anni dopo la conferma di … And Out Of The Void Came Love ma vira verso una spiccata sintesi, sia nella durata complessiva – la metà rispetto al suo predecessore, per dire, con appena nove episodi concisi in scaletta – sia nell’essenzialità di fondo, animata dalla semplicità disarmante delle melodie (“O Fortune Teller”, l’anche troppo scolastica “Melancholy Moon”), da un’epica altamente nostalgica (“The Ladder”, “Mortal Wound”) e dalla forza della delicatezza (“Concrete After Rain”), appropriate spinte per parole che flirtano con la morte e il sogno dell’esistenza, il buio in movimento e l’acqua di fiumi e precipitazioni. Il titolo dell’album omaggia le distese di fiori che nell’antichità erano considerate ideali per il riposo dei trapassati, in vita né buoni né cattivi. Il passaggio-ascolto, dal limbo, conduce però a un approdo di inattesa speranza.

Tracklist

01. Asphodels

02. O Fortune Teller

03. The Ladder

04. The Dream of Life

05. Mortal Wound

06. The Sum

07. Melancholy Moon

08. Concrete After Rain

09. A Land Beyond

Le date dei Veils in Italia: 8/2 Bronson (Ravenna), 9/2 Monk (Roma), 10/2 Legend 54 (MIlano), 14/2 Spazio 211 (Torino)