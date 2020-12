THE TROOPS OF DOOM, The Rise Of Heresy

Se il nome della band non fosse un indizio sufficiente ad intuire gli ingredienti di questo The Rise Of Heresy, la provenienza (Brasile) e il nome del chitarrista Jairo “Tormentor” Guedz dovrebbero accendere una lampadina bella luminosa nella vostra testa. Ebbene sì, come annunciato qualche tempo fa, l’ex membro dei Sepultura di Bestial Devastation e Morbid Visions, oltre che partner dei Cavalera nel side-project Guerrilha, debutta oggi con i suoi nuovi compagni di avventura e offre ai nostalgici della primissima stagione death metal un parco tematico composto da quattro brani originali e due cover della sua vecchia band, “Bestial Devastation” e “Troops Of Doom”. Oltre a far la felicità dei filologi e completisti della scena metal brasiliana, questo ep potrà conquistare qualche nuovo fan grazie ad un lavoro che, pur senza far gridare al miracolo o sorprendere per chissà quali colpi ad effetto, porta a casa la partita in modo onesto e con la credibilità di chi certe cose le ha vissute sulla propria pelle. Tra richiami più che evidenti ai due album dei Sepultura, strizzate d’occhio a Slayer, Possessed, Mantas/Death, Celtic Frost, Kreator e compagnia cantante, i quattro brani originali si palesano come un sincero omaggio a quel momento storico ben preciso e a quei suoni che hanno formato molti di noi vecchi appassionati di metal estremo. Tutto qui, bruciato nella breve distanza di un ep e dunque difficile da valutare, anche se non si può negare che il lavoro si meriti più di un giro nello stereo e ottenga l’effetto nostalgia voluto, senza per questo dover far ricorso alle sole due cover peraltro ben eseguite. Nell’insieme non si può che considerarlo un debutto destinato agli appassionati e ai devoti del culto, perlomeno in attesa che un vero e proprio album ci permetta di capire se oltre ai ricordi dei bei tempi andati si celi anche la capacità di affrontare il presente con una proposta che più old school di così davvero non si potrebbe. Tutto sul tavolo in bella vista e senza nascondere nulla, a voi la scelta.

Tracklist

01. Whispering Dead Words

02. Between The Devil And The Deep Blue Sea

03. The Confessional

04. The Rise Of Heresy

05. Bestial Devastation (Sepultura Cover)

06. Troops Of Doom (Sepultura Cover)