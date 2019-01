The Star Pillow in tour

Lasciamo in grigio le date europee di The Star Pillow, meno raggiungibili dal nostro pubblico, ma curiose, come ad esempio quella alla Christuskirche Bochum, con tanti nomi affrontati da noi nel corso degli anni. Scegliamo di pubblicare la bellissima locandina realizzata dai nostri amici di Hybrida per la data di Udine, che vedrà anche la partecipazione di Giovanni Lami e Glauco Salvo, ai quali da poco Dinzu Artefacts ha pubblicato una cassetta.

27/01/2019 Piano Terra, Milano (IT)

28/01/2019 Theater am Gleis, Winterthur (CH)

29/01/2019 The Phrontistery, Luzern (CH)

30/01/2019 Eco del Nord, Liege (BE)

31/01/2019 Studio Patrick, Utrecht (NL)

01/02/2019 Bostival Indoor, Utrecht (NL)

02/02/2019 + Nadja, N + [B O L T], Werl, A-sun Amissa, Zenjungle, Scatterwound & more @ Moving Noises Festival, Christuskirche Bochum, Bochum (DE)

03/02/2019 Schute, Hamburg (DE)

04/02/2019 Madame Claude Berlin, Berlin (DE)

05/02/2019 Loophole Berlin, Berlin (DE)

06/02/2019 Prague, tba (CZ)

07/02/2019 Vekks, Wien (A)

08/02/2019 Circolo Arci MissKappa, Udine (IT)

09/02/2019 Circolo Arci Ribalta, Vignola (IT)

21/02/2019 Fanfulla 5/a – Circolo Arci, Roma (IT)

22/02/2019 San Sepolcro (IT)

23/02/2019 w/ Tristan da Cunha, T-Trane Record Store, Perugia (IT)

28/02/2019 w/ Tristan da Cunha, Mikasa, Bologna (IT)

01/03/2019 w/ Tristan da Cunha, Spulla, Macerata (IT)

02/03/2019 w/ Tristan da Cunha, Klang Roma, Roma (IT)

03/03/2019 w/ Tristan da Cunha, Associazione murAperte – Parco della Rinchiostra, Massa (IT)

08/03/2019 Lubiani Conference Hall, Torino (IT)

09/03/2019 Velvet Legnano, Legnano (IT)

10/03/2019 +Jooklo Duo XXL, AMM Associazione Musica Monteggiori, Monteggiori (IT)

11/03/2019 djset +@Jooklo XXL, Oso Secret Concert, Carrara (IT)

“Nothing is connected to everything” performance installation w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti @ donaufestival (A)

20/04/2019 w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti, Wien (A)

21/04/2019 w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti, Wien (A)

22/04/2019 w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti, Wien (A)

23/04/2019 w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti, Wien (A)

24/04/2019 w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti, Wien (A)

25/04/2019 w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti, Wien (A)

26/04/2019 w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti @ Donaufestival, Krems (A)

27/04/2019 w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti @ Donaufestival, Krems (A)

28/04/2019 w/ Karin Pauer + Aldo Giannotti @ Donaufestival, Krems (A)

04/05/2019 + DOLPO, Giulio Aldinucci, Naresh Ran (Dio Drone) , Attilio Novellino & more @ Cave Fest IV, Carrara (IT)

15/06/2019 Marco Rovelli Party, Massa (IT)