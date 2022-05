The New Noise vola all’Hellfest!

Annunciamo con estrema gioia che una delegazione di The New Noise volerà a Clisson per passarci 23, 24, 25 e 26 giugno.

Alla quindicesima edizione, complici due anni di stop forzato per la pandemia, gli organizzatori dell’Hellfest hanno messo in piedi qualcosa di impressionante: 7 giorni complessivi di festival divisi in 2 weekend di fuoco, per un totale di oltre 350 band, spalmate su 6 palchi.

La prima parte, quella che va dal 17 al 19 giugno, rappresenta la naturale eredità delle mancate edizioni 2020/2021, con qualche ovvio aggiustamento. Noi saremo presenti per la seconda parte, dal 23 al 26 giugno.

Tra i big dei Main Stage segnaliamo, tra gli altri, Metallica, Guns N’ Roses, Alice Cooper, Megadeth, Nine Inch Nails e Wardruna, mentre sui quattro palchi restanti si alterneranno Mercyful Fate, Carcass, Napalm Death, The Exploited, Gbh, Discharge, Enslaved, Katatonia, My Dying Bride, Orange Goblin, Arcturus, The Obsessed, Eyehategod, Triptykon, Blood Incantation, Heilung, Zeal & Ardor, Thou, The Ruins Of Beverast, Myrkur, Igorrr e moltissimi altri (circa 200 band in totale). Tutti gli altri nomi potete leggerli sulla locandina ufficiale, meglio se muniti di lente d’ingrandimento.

Ci piace infine sottolineare come anche l’underground italiano sia ben rappresentato in questa edizione, dai veterani Ufomammut a formazioni più giovani come Nero Di Marte, Lili Refrain e Messa, questi ultimi presenti nel weekend precedente e già alla loro seconda apparizione all’Hellfest.

Ci vediamo all’inferno!