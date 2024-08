Formatosi a Sydney alla fine degli anni Ottanta, il trio jazz, minimalista e d’avanguardia formato dal pianista Chris Abrahams, dal batterista Tony Buck e dal bassista Lloyd Swanton è una band di cui abbiamo parlato spesso, riuscendo anche a intervistare Tony Buck. Bleed è il loro ventesimo album in studio, composto non per la prima volta da un’unica lunga, quieta composizione che riflette sulla bellezza di spazi vasti, aperti e in disuso.