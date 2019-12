THE MILD, Old Man [+ full album stream]

I Mild avevano già dimostrato le loro potenzialità con i precedenti Left To Starve e Coffin Tree, biglietti da visita di una band che non aveva faticato ad aprirsi una breccia nell’affollato panorama nazionale grazie ad una miscela di estremismi dotata di una botta incredibile e, soprattutto, di una personalità di tutto rispetto. Old Man conferma e ribadisce quanto detto finora, snocciola sei brani che non si risparmiano quanto a potenza e capaci di mostrare le varie sfaccettature di un universo sonoro che guarda tanto al metal quanto all’hardcore, tra stop&go e accelerazioni furibonde, groove e sporcature noise, il tutto racchiuso in un concentrato sonoro che sa mantenersi coeso e non perde mai la propria forza d’urto, sia nei suoi momenti più hardcore come in “Dictates From The Cradle”, che sembra nata per essere cantata a memoria mentre ci si accalca sotto il palco, sia quando si sterza verso il grind e le note vengono riversate sull’ascoltatore come un fiume di rabbia in piena. Ciò che rende divertente e assolutamente godibile il gioco è che tutto ciò accade senza soluzione di continuità, con un avvicendamento continuo tra i vari ingredienti e una notevole capacità di farlo al momento giusto e senza fastidiose sensazioni di giustapposizione, neanche quando all’improvviso irrompe una folata di black metal gelido e incontaminato, tanto inaspettata quanto repentina nel colpire e tornare nell’ombra (“Confusion Reigns”). Se, quindi, i Mild dimostrano di aver fatto tesoro dell’esperienza per affinare ulteriormente il proprio linguaggio dal punto di vista musicale, anche sul piano dei testi Old Man ci mostra una formazione con le idee chiare e la voglia di offrire all’ascoltatore un pacchetto completo sotto ogni aspetto. Il vecchio uomo del titolo è infatti il protagonista di un percorso che si snoda attraverso l’intero disco in un crescendo di dubbi e consapevolezze, seppure tardive, tema non certo inesplorato prima ma qui affrontato con efficacia e ben sviluppato nonostante il breve tempo a disposizione. Per quanto ci riguarda, i ragazzi continuano a rivelarsi un nome da seguire con attenzione e per questo abbiamo deciso di mettervi Old Man sotto l’albero proprio quando l’anno è agli sgoccioli e il tirare le somme come il vecchio uomo diventa sport stagionale. Buon ascolto.

Old Man by The Mild