THE LAY LLAMAS, Hidden Eyes In A Ghost Jungle

Nel nuovo lavoro dei Lay Llamas, Hidden Eyes In A Ghost Jungle, troviamo Nicola Giunta in compagnia di Gioele Valenti per metà dei brani in scaletta e Joao Branco Kyron alla voce in “Through The Magic Gateway”. Un viaggio che si prospetta denso di umidità e calore, come la copertina promette e mantiene, facendo risuonare l’ugola di Gioele Valenti all’interno di quel che sembra essere un rito amazzonico che flirta con l’oscurità e con i Beatles e i Rolling Stones più acidi. Già solo il primo brano mette in chiaro diverse cose, anche rispetto al passato più prossimo. È in qualche modo incanalato in maniera più pop: le voci menano la rotta e la musica sembra coccolarle oltre a garantire la giusta brace. Lontano dagli esotismi da copertina, il viaggio dei Lay Llamas dura ormai da tredici anni, tempo nel quale si sono mossi fra spazio e pianeta terra, mantenendo sempre un legame con le forze naturali e organiche. Ad uscirne in questo caso sembra essere una trance a raso terra, sussurrata come “Golden Snakes On Our Path”, ma è l’intero disco che sembra avere i crismi per un sensazionale abbassamento della pressione sotto l’influsso di sostanze psicotrope. Poi i brani sono a loro modo connotabili tra i più pop, più sognanti e più ubriacanti (“Ancient Caves Are Calling Us” è letteralmente il rimbalzo ovattato del cammino alcolico, per una situazione ideale ed impossibile) rendendo il trip anche esteticamente discontinuo e colorato. Apprezzabile è il fatto che il ritmo rimanga sempre grossomodo lo stesso, una dolce litania che rapprende le onde sonore in una densa miscela, facendo proprie le visioni reiterate del dub. Il vociare stereo di “The Flowers In Their Hands” garantisce una pluralità di fruizione, quasi ad allenare l’attenzione dell’ascoltatore mentre le braci della traccia seguente allontanano il divampare dalle ceneri. L’ultimo brano rispetta il proprio ruolo di commiato e spegne un disco diverso dal solito per Nicola Giunta, maggiormente circoscritto e meno dinamico, quasi amniotico. Dieci brani che non ci aiutano ad orientarci in una giungla fantasma e forse la scelta di Delete come label è la più saggia, considerando quanto le tracce per uscire dal dedalo siano ormai invisibili.

Hidden Eyes In A Ghost Jungle by Lay Llamas