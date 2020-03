THE KAAMS, Kick It

I Kaams sono un power trio bergamasco cui piace attraversare le frontiere musicali attingendo a un’epoca lontana nel tempo ma non dal cuore. In attività da oltre un decennio, con Kick It raggiungono il traguardo del terzo album e mettono insieme una manciata di brani riconducibili al garage. Talvolta tangenziali alla psichedelia e spesso venati da influssi più ampi, sono caratterizzati da una piacevole spensieratezza e frequenti cambi di tempo che rendono longeve “Daisy” e “My Destiny”. A onor del vero, tutti gli episodi proposti sono insieme ricercati e orecchiabili, nonostante stiano (a eccezione della conclusiva “Follow The Sun”) al di sotto dei tre minuti di durata. Ci sono anche alcuni interventi di armonica che ben si inseriscono nel contesto di canzoni essenzialmente rock, ma venate da una sensibilità capace di farle apparire dolci e un poco sognanti (“Up All Night”). Quando si lasciano trascinare nel vortice del più tradizionale rock’n’roll (“Cold In My Bones”), trasmettono quasi tenerezza nel loro fare affiorare la voglia di battere i piedi a ritmo mantenendo una innocente lievità di fondo. Questo approccio è ciò che li rende speciali e (forse) apprezzabili anche da coloro non siano avvezzi a queste sonorità.

