The Italian Stallion: ascolta “Watch Your Mouth”

“Watch Your Mouth” è il primo singolo degli Italian Stallion, estratto da Capeesh, in uscita il 20 settembre per Planet K Records. Punk, rock’n’roll, una spruzzata di Kiss e Cheap Trick, questo secondo il comunicato stampa. A livello di testi e immaginario il disco gioca col gergo mafioso italo-americano. Lo si intuisce anche dal cover artwork, che – al pari di tutto il resto, musica compresa – è citazionista e sa non prendersi troppo sul serio (richiama infatti una famosa e controversa copertina dedicata all’Italia dal settimanale tedesco “Der Spiegel”).

Qui sotto avete il lyric video di “Watch Your Mouth”, mentre su Bandcamp c’è la possibilità di fare il pre-order dell’album e di sentire altri tre pezzi.